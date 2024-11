Mike Tyson ist mit 58 Jahren noch mal in den Ring gestiegen, gegen den 27-jährigen Youtube-Star Jake Paul. Sportlich gesehen keine gute Idee, doch aus Marketing-Sicht gab es nur Gewinner.

Von David Pfeifer, Bangkok

Es gab gute Gründe, sich diesen Kampf nicht anzusehen. Mike Tyson, früher der „Baddest Man on the Planet“, ist mit 58 Jahren entschieden zu alt für Profi-Kämpfe. Bereits im Vorfeld wurde die Veranstaltung als weiterer Tiefpunkt im Niedergang des Boxens kritisiert. Davon abgesehen handelte es sich in erster Linie um eine Marketing-Idee für den Streaming-Dienst Netflix, ohne jeden sportlichen Wert. Dennoch gab es einen Grund, einzuschalten: Immerhin bestand die Hoffnung, dass Jake Paul, 27, bekannter Youtuber, Maximal-Nervensäge und seit einigen Jahren auch Profiboxer, eine Tracht Prügel bezieht.