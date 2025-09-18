Womöglich hat der Ex-Tennisspieler Boris Becker diesen TV-Austritt ausgerechnet dem Fußball zu verdanken. Normalerweise bohrt Markus Lanz vor allem Spitzenpolitiker mit Fragen zu Krisen aller Art. Doch in dieser Woche hat die neue Champions-League-Saison begonnen (samt 3:1-Auftaktsieg des FC Bayern gegen Chelsea). Das ZDF zeigt Zusammenfassungen der Spiele – und schiebt die Talkshow deshalb ab und an tiefer in die Nacht.
Boris Becker bei Markus Lanz„Ich war Wunderkind – und Wunderkinder werden nicht alt“
Lesezeit: 3 Min.
Zusammen mit seiner schwangeren Ehefrau sitzt Boris Becker bei Markus Lanz. Es geht um Aufstieg und Fall des früheren Tennisprofis, um seine Zeit im Gefängnis – und um die Sucht nach öffentlicher Aufmerksamkeit.
Von Jonas Wengert
SZ Magazin
