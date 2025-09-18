Boris Becker bei Markus Lanz „Ich war Wunderkind – und Wunderkinder werden nicht alt“ 18. September 2025, 7:35 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro waren am Mittwoch zu Gast bei Markus Lanz. (Foto: ZDF/Cornelia Lehmann)

Zusammen mit seiner schwangeren Ehefrau sitzt Boris Becker bei Markus Lanz. Es geht um Aufstieg und Fall des früheren Tennisprofis, um seine Zeit im Gefängnis – und um die Sucht nach öffentlicher Aufmerksamkeit.

Von Jonas Wengert

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback