Von Holger Gertz

Boris Becker erzählt also, wie er seinen 55. Geburtstag im Gefängnis feiern musste. Das ist die Geschichte, über die er in diesem groß angekündigten Interview auf Sat 1 eigentlich reden soll: Wie er, Deutschlands erster Wimbledon-Einzel-Sieger und ein tennisspielender Weltstar, sein Leben so gründlich und entschlossen in Trümmer gelegt hat, dass er wegen Insolvenzstraftaten schließlich im Knast gelandet ist. Und, wie man gern sagt: was das mit ihm gemacht hat.