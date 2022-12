Von Holger Gertz

Boris Becker erzählt also, wie er seinen 55. Geburtstag im Gefängnis feiern musste. Das ist die Geschichte, über die er in diesem groß angekündigten Interview auf Sat 1 eigentlich reden soll: Wie er, Deutschlands erster Wimbledonsieger und ein tennisspielender Weltstar, sein Leben so gründlich und entschlossen in Trümmer gelegt hat, dass er wegen Insolvenzstraftaten schließlich im Knast gelandet ist. Und, wie man gern sagt: was das mit ihm gemacht hat. Aber Becker, ein einerseits limitierter, andererseits charmanter Erzähler, spricht von seinem 55. Geburtstag im Knast, wie ihm die Mithäftlinge da drei unterschiedliche Schokoladenkuchen geschenkt haben. Denn im Gefängnis, sagt Becker, gibt es ein irrsinniges Zusammengehörigkeitsgefühl. "Das hat so ein bisschen was, wie ich gehört habe, wenn man zusammen im Krieg war. Zusammen wirklich ums Überleben gekämpft hat, das schweißt ein Leben lang zusammen." Drei Schokoladenkuchen also zum 55. Geburtstag. Boris Becker sagt: "Das hab ich noch nicht mal in der Freiheit bekommen."