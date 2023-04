Von Milan Pavlovic

Es geschah im Spätsommer 1994, gegen ein Uhr morgens und fernab aller Kameras, dass Boris Becker schrumpfte: Die Schultern eingefallen, den Kopf gesenkt, die Schritte schleppend und schwer, verließ der 26-jährige Deutsche die fast menschenleere Anlage der US Open. Er hatte soeben, nach fünf quälenden Sätzen, gegen den unscheinbaren Amerikaner Richey Reneberg verloren. In der ersten Runde. Hätte damals jemand ein Maßband zur Hand gehabt, so könnte man meinen, wäre Becker - sonst eine imposante Erscheinung - nicht mit jenen 1,91 Metern gemessen worden, wie es in seinen Pässen steht. Die Enttäuschung machte ihn bestimmt zehn Zentimeter kleiner. Die Szene blieb für die, die dabei waren, haften als Beleg dafür, wie viel Kraft so ein Match kostet und warum es keinen darwinistischeren Sport gibt als Tennis. Das sagen schon die Zahlen: 128 Spieler starten bei einem Grand-Slam-Turnier - und am Ende sind 127 gescheitert. Es kann nur einen Sieger geben.