Von Marlene Knobloch

Man ahnt, wer gemeint ist. Nein, man fürchtet es. Erregungswellen, Twitter-Hass, die ganze mühselige GEZ-Debatte spielt sich in Millisekunden vor dem inneren Auge ab, während die dunkelgraue Perücke kokett auf Böhmermanns Kopf wippt. "Herzlich willkommen", ruft der Moderator mit schelmischem Grinsen. Nur zu was? Zu einer halben Stunde "Welt TV"? Folgt nach der Nuhr-Parodie in Böhmermanns letzter Sendung ernsthaft eine Ausgabe mit Ulf-Poschardt-Persiflage? Will dieser Mann den totalen Krieg?