Nicht zum ersten Mal mussten Anwälte des ZDF an diesem Donnerstag wegen Jan Böhmermanns Aussagen im „ZDF Magazin Royale“ vor Gericht erscheinen. Diesmal ging es vor dem Landgericht München um Äußerungen des Moderators in der Satire-Sendung. Geklagt hatte der Bundespolizist Manuel Ostermann, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Böhmermann nannte ihn in der Sendung vom 28. März 2025 einen „Herrenmenschen“, einen selbst radikalisierten „Michel aus Lönneberga“ und einen „Boxsack mit Blitzkriegfrisur“ – allesamt Bezeichnungen, durch die sich Ostermann herabgewürdigt sieht und zu Unrecht in die Nähe des Rechtsextremismus gerückt.