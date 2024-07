Der Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann ist in dem schon einige Monate andauernden Streit mit einem Imker erneut vor Gericht unterlegen. Recht bekommen hat auch diesmal der sächsische Imker Rico Heinzig. Er warb mit dem Gesicht Jan Böhmermanns für seinen Honig. Dagegen klagte Böhmermann, weil er seine Persönlichkeitsrechte verletzt sah. Schon im Februar urteilte das Landgericht Dresden, dass Böhmermann das Recht am eigenen Bild zwar grundsätzlich zustehe. Doch dürften solche Bildnisse auch ohne Einwilligung des Betroffenen unter gewissen Umständen veröffentlicht werden. Böhmermann ging in Berufung, unterlag am Donnerstag nun allerdings auch in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Dresden.