Ohne Erklärung macht Jan Böhmermann in seiner Sendung den Dieter Nuhr. Und zeigt ein großes deutsches Humorproblem auf.

Von Jens-Christian Rabe

Die jüngste, am Freitagabend ausgestrahlte Folge von Jan Böhmermanns Sendung ZDF Magazin Royale war ein Höhepunkt der deutschen Satiregeschichte. Drunter geht es nicht. Ohne weitere Erklärungen fürs Publikum parodierte sie eine knappe halbe Stunde lang Dieter Nuhrs ARD-Satiresendung Nu(h)r im Ersten als "Nuhr im Zweiten". Also die komplette Sendung, von vorne bis hinten, inklusive einiger umstrittener Lieblingsgäste Nuhrs wie der Kabarettistin Lisa Eckhart. So detailverliebt und punktgenau, dass man aus dem Staunen kaum herauskam.