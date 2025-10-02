Von seinen Künstlern verlassen, vom ZDF nicht mehr gewollt? Jan Böhmermann steckt gerade Kritik aus allen Richtungen ein. Über eine Ausstellung, bei der wurschtige Programmplanung mit dem derzeit notorischen Willen zum Zeichensetzen kollidiert.

Es ist schon bemerkenswert, dass Jan Böhmermann es in diesen Tagen wirklich von allen Seiten abbekommt: von links, von rechts, aus der Mitte, aus der Kultur, aus der Regierung.