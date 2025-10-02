Zum Hauptinhalt springen

Jan BöhmermannOhrenbetäubende Kakophonie

Lesezeit: 4 Min.

Bei so viel Kritik besser Helm und wasserdichte Jacke tragen: Der Satiriker Jan Böhmermann.
Bei so viel Kritik besser Helm und wasserdichte Jacke tragen: Der Satiriker Jan Böhmermann. (Foto: Imago/Rudi Keuntje/Future Image)

Von seinen Künstlern verlassen, vom ZDF nicht mehr gewollt? Jan Böhmermann steckt gerade Kritik aus allen Richtungen ein. Über eine Ausstellung, bei der wurschtige Programmplanung mit dem derzeit notorischen Willen zum Zeichensetzen kollidiert.

Von Bernhard Heckler und Thore Rausch

Es ist schon bemerkenswert, dass Jan Böhmermann es in diesen Tagen wirklich von allen Seiten abbekommt: von links, von rechts, aus der Mitte, aus der Kultur, aus der Regierung.

Zur SZ-Startseite

Ausstellung in Berlin
:Jan Böhmermann hat alles im Griff

Der Satiriker steigt heraus aus dem Fernsehen und gestaltet eine Ausstellung in Berlin: „Die Möglichkeit der Unvernunft“. Dass er die radikale Unvernunft nicht beherrscht, ist keine ganz schlechte Nachricht.

SZ PlusVon Claudius Seidl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite