Es ist schon bemerkenswert, dass Jan Böhmermann es in diesen Tagen wirklich von allen Seiten abbekommt: von links, von rechts, aus der Mitte, aus der Kultur, aus der Regierung.
Jan BöhmermannOhrenbetäubende Kakophonie
Lesezeit: 4 Min.
Von seinen Künstlern verlassen, vom ZDF nicht mehr gewollt? Jan Böhmermann steckt gerade Kritik aus allen Richtungen ein. Über eine Ausstellung, bei der wurschtige Programmplanung mit dem derzeit notorischen Willen zum Zeichensetzen kollidiert.
Von Bernhard Heckler und Thore Rausch
Ausstellung in Berlin:Jan Böhmermann hat alles im Griff
Der Satiriker steigt heraus aus dem Fernsehen und gestaltet eine Ausstellung in Berlin: „Die Möglichkeit der Unvernunft“. Dass er die radikale Unvernunft nicht beherrscht, ist keine ganz schlechte Nachricht.
Lesen Sie mehr zum Thema