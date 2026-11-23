Wie sich die Schicksale so kreuzen: Auf einer Party des Musikproduzenten Ahmet Ertegün, der Ray Charles und die Rolling Stones betreute, kam ein 42-jähriger Immobilienspekulant auf die berühmten Reporter Carl Bernstein und Bob Woodward zu und machte ihnen ein unwiderstehliches Angebot: „Wäre es nicht toll, wenn Woodward und Bernstein Donald Trump interviewen?“ Die beiden befragten ihn, fragten auch, ob er vielleicht in die Politik wolle. „Na ja, wissen Sie, für mich ist das alles sehr interessant“, meinte Trump im Jahr 1989. „Man muss sein Publikum kennen und im Übrigen für manche Leute ein Killer sein und für manche ein Schätzchen.“ 27 Jahre später wählte ihn das amerikanische Publikum zum ersten Mal zum Präsidenten.