„Blade Runner 2099“ schreibt den Filmklassiker fort und dreht den Spieß um: Diesmal jagen Replikanten ihre Schöpfer. Klingt nach Science-Fiction, die Serie spielt aber eindrucksvoll mit den Ängsten der Gegenwart.

Cora (Hunter Schafer) ist ein Mensch, tarnt sich aber als Replikantin, um in der finsteren Welt dieser Serie zu überleben.

Die Zukunft sieht schrecklich aus und gleichzeitig sehr sexy. Das war der Spagat, der schon den Klassiker „Blade Runner“ zu einem Meisterstück des Kinos machte. Ridley Scott erzählte in seinem Film aus dem Jahr 1982 vom Ex-Polizisten Rick Deckard (Harrison Ford), der als Blade Runner Jagd auf Replikanten macht: künstlich gezüchtete Menschmaschinen, die freien Willen entwickeln und die Existenz ihrer Schöpfer bedrohen.