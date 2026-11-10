Mehr Geballer und mehr Jokes: Keira Knightley und Ben Whishaw sind als Killerduo in „Black Doves“ zurück. Und tragen allein eine überdrehte zweite Staffel. Alles andere hätte man in der zweiten Staffel nicht gebraucht.

Für eine Spionin sind die Worte „Oh wow. Coole Tarnung“ (in ironischem Tonfall) nicht gerade ein Kompliment. Zumal, wenn sie von diesem rotzigen Neuzugang Laila Joshi (Ambika Mod) kommen. Joshi trifft mitten in London „Black Doves“-Agentin Helen Webb, die ihre Hilfe braucht. Aber dann steht Webb, nebenbei Ehefrau des britischen Premiers, da und meint offenbar wirklich, dass Baseballcap und Sonnenbrille sie vor der Öffentlichkeit schützen können. Da ist es dann eh schon egal, dass die beiden wenig später ein paar Kerle zwischen den Gästen von Somerset House vermöbeln.