Der Kultur-Programmdirektor des BR Björn Wilhelm ist überraschend bei seiner Wiederwahl im Rundfunkrat abgelehnt worden. Hat das mit der umstrittenen Reform von Bayern 2 zu tun?

Über vier wichtige Personalien in der Geschäftsleitung des Bayerischen Rundfunks hat der Rundfunkrat des Senders in seiner jüngsten Sitzung abgestimmt. Erwartungsgemäß wurde die juristische Direktorin Eva Matjunke ebenso wiedergewählt wie der Verwaltungsdirektor Albrecht Frenzel in seiner Funktion als stellvertretender Intendant. Zudem wurde Kemal Görgülü als neuer Produktions- und Technikdirektor berufen, der bislang in ähnlicher Funktion für Arte tätig war.