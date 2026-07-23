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Öffentlich-RechtlicheEin Misstrauensvotum, das in dieser Deutlichkeit überrascht

Lesezeit: 2 Min.

Ob Björn Wilhelm sein Amt tatsächlich aufgeben muss, ist noch offen.
Ob Björn Wilhelm sein Amt tatsächlich aufgeben muss, ist noch offen. Matthias Balk/picture alliance/dpa

Der Kultur-Programmdirektor des BR Björn Wilhelm ist überraschend bei seiner Wiederwahl im Rundfunkrat abgelehnt worden. Hat das mit der umstrittenen Reform von Bayern 2 zu tun?

Von Stefan Fischer

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Über vier wichtige Personalien in der Geschäftsleitung des Bayerischen Rundfunks hat der Rundfunkrat des Senders in seiner jüngsten Sitzung abgestimmt. Erwartungsgemäß wurde die juristische Direktorin Eva Matjunke ebenso wiedergewählt wie der Verwaltungsdirektor Albrecht Frenzel in seiner Funktion als stellvertretender Intendant. Zudem wurde Kemal Görgülü als neuer Produktions- und Technikdirektor berufen, der bislang in ähnlicher Funktion für Arte tätig war.

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