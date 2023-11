Der Terrorist Osama bin Laden findet 22 Jahre nach 9/11 in den USA auf einmal Freunde mit der Ansicht, dass die Anschläge auf New York und Washington mit 2996 Todesopfern eine gerechtfertigte Maßnahmen gewesen seien.

Von Leopold Zaak

Lynette Adkins ist geschockt. In einem Tiktok-Video schaut sie aufgelöst in die Kamera, alle, so sagt sie, sollten sofort mit dem aufhören, was sie gerade tun, und einen Brief lesen. "Ich glaube, ich habe gerade eine existenzielle Krise", sagt Adkins.