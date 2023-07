Unterlassungserklärung zu Passagen in "Ich war Bild"

In seinem Sachbuch äußert sich der ehemalige "Bild"-Chef Kai Diekmann über den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl. Dagegen gehen dessen Söhne vor.

Von Anna Ernst

15 Jahre lang, von Anfang 2001 bis Ende 2015, war Kai Diekmann Chefredakteur von Deutschlands größter Boulevardzeitung, oder wie er sagen würde: "Ich war Bild." Sein gleichnamiges Sachbuch, das im Mai bei Penguin Random House erschien, ist zwar nicht ganz so umstritten wie sein ehemaliges Medium, aber beschäftigt doch Juristen und Gerichte. Diekmann beschreibt in diesem Buch die großen Ereignisse dieser Zeit, die sich in den Bild-Schlagzeilen niederschlugen, und seine Begegnungen mit den Mächtigen dieser Welt, von Recep Tayyip Erdoğan über Wladimir Putin bis hin zu Donald Trump.