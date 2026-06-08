Die „Bild“ berichtet sehr einseitig über Streitereien um den „schönsten Campingplatz an der Ostsee“. Was Leser nicht erfahren: Der Reporter hat womöglich auch private Gründe dafür.

Der Campingplatz in Prerow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist legendär. Generationen von Ostdeutschen haben hier ihren Sommerurlaub nackt in den Dünen verbracht. Als „schönsten Campingplatz an der Ostsee und einen der bestgelegenen in Deutschland“ bezeichnet ihn die Bild-Zeitung, was es nicht automatisch falsch macht.