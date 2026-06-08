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JournalismusNackte und ihre Beschwerden

Lesezeit: 4 Min.

Vom Campingplatz Prerow im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft war zuletzt viel zu lesen. Liegt das auch an einer Doppelrolle, die der „BILD-Sparfochs“ in der Geschichte einnimmt?
Vom Campingplatz Prerow im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft war zuletzt viel zu lesen. Liegt das auch an einer Doppelrolle, die der „BILD-Sparfochs“ in der Geschichte einnimmt? Jens Büttner/picture alliance/dpa

Die „Bild“ berichtet sehr einseitig über Streitereien um den „schönsten Campingplatz an der Ostsee“. Was Leser nicht erfahren: Der Reporter hat womöglich auch private Gründe dafür.

Von Stefan Niggemeier

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Der Campingplatz in Prerow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist legendär. Generationen von Ostdeutschen haben hier ihren Sommerurlaub nackt in den Dünen verbracht. Als „schönsten Campingplatz an der Ostsee und einen der bestgelegenen in Deutschland“ bezeichnet ihn die Bild-Zeitung, was es nicht automatisch falsch macht.

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