Das hat der Vorstand von Axel Springer nach einer Compliance-Untersuchung beschlossen. Reichelt soll die Boulevardzeitung nun in einer Doppelspitze führen.

Bild-Chefredakteur Julian Reichelt kehrt nach einer befristeten Freistellung auf eigenen Wunsch wegen eines Compliance-Verfahrens wieder zurück, er wird die Boulevardzeitung künftig zusammen in einer Doppelspitze mit Alexandra Würzbach führen. Die Chefredakteurin von Bild am Sonntag wird gleichberechtigte Vorsitzende der Bild-Chefredaktionen. Das teilte der Medienkonzern Axel Springer mit.

"Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse hat der Vorstand der Axel Springer SE beschlossen, dass Julian Reichelt seine Arbeit fortsetzt", teilte das Unternehmen mit. Im Kern der unternehmensinternen Untersuchung standen nach Springer-Angaben die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz. "Entgegen der in einigen Medien kolportierten Darstellung gab es keine Vorwürfe und auch im Untersuchungsverfahren keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung", teilt Springer mit. "Julian Reichelt hat die Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen eingeräumt, die oben genannten Vorwürfe jedoch bestritten und dies auch eidesstattlich versichert."

Döpfner sieht "Änderungsbedarf bei der Führungskultur"

Vom Konzern hieß es weiter: "Der Vorstand ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht gerechtfertigt wäre, Julian Reichelt aufgrund der in der Untersuchung festgestellten Fehler in der Amts- und Personalführung - die nicht strafrechtlicher Natur sind - von seinem Posten als Chefredakteur abzuberufen. In die Gesamtbewertung sind auch die enormen strategischen und strukturellen Veränderungsprozesse und die journalistische Leistung unter der Führung von Julian Reichelt eingegangen." Worin genau die Fehler bestanden, lässt die Mitteilung von Springer offen.

Der 40 Jahre alte Reichelt war auf eigenen Wunsch freigestellt worden, "um eine ungestörte Aufklärung sicherzustellen und die Arbeit der Redaktion nicht weiter zu belasten", wie Springer am 13. März erklärt hatte.

An der Spitze der Redaktionsleitung gibt es zugleich eine Veränderung: Reichelt werde sich künftig auf die Schwerpunkt Bild Print und Digital sowie Bild Live konzentrieren. Würzbachs Bereich werden Bild am Sonntag und das übergreifende Personal- und Redaktionsmanagement sein. "Für die inhaltliche Ausrichtung aller Produkte der Bild-Gruppe sind Alexandra Würzbach und Julian Reichelt gemeinsam verantwortlich."

Der Vorstandsvorsitzende von Springer, Mathias Döpfner, sagte laut Pressemitteilung, man wolle aus der Erfahrung lernen. "Auch wenn es keinen rechtlichen Handlungsbedarf gibt, besteht Änderungsbedarf bei der Führungskultur in der Bild-Redaktion." Reichelt selbst wird mit den Worten zitiert: "Ich weiß, ich habe im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen Fehler gemacht und kann und will das nicht schönreden."

In der Vergangenheit hatte Reichelt die Bild bereits in einer Doppel-Konstellation zusammen mit Tanit Koch geführt. Bei Kochs Ausscheiden 2018 hatte Döpfner gesagt, die Aufteilung habe nicht funktioniert, "weil diese Aufstellung nicht zu Bild passt. Bild braucht ganz klare Verhältnisse."