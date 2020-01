Florian von Heintze, 59, ist ab sofort einer von drei direkten Stellvertretern von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Das gab der Axel-Springer-Verlag am Montag bekannt. Neben von Heintze gehören Daniel Böcking, 42, (Bild Digital) und Christian Stenzel, 36 ("Chief of Staff") zu Reichelts direkten Stellvertretern. Von Heintze ist bereits seit 2004 Mitglied der Chefredaktion bei Bild. Er volontierte1981 bei der B.Z. und war unter anderem Reporter der Bild am Sonntag und Vize-Chefredakteur bei Bunte.