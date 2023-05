Wer war, wer ist "Bild"? Kai Diekmanns neues Buch wird gerade groß in "Bild" und "Bild am Sonntag" mit Vorabdrucken beworben.

Von Cornelius Pollmer

Als sich die mediale Unruhe um die Entlassung von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt etwas gelegt hatte, suchte Springer-CEO Mathias Döpfner im November 2022 eine von ihm kontrollierbare Öffentlichkeit. In einer Folge des hauseigenen Podcasts "On the record" sprach er von Lektionen, die er gelernt habe und von einer "nötigen kritischen Distanz", die ihm zum ehemaligen Chefredakteur mitunter womöglich gefehlt habe. Und dann sagte Mathias Döpfner noch - ohne so konkret zu werden, dass es einen echten Wert hätte haben können für alle außer ihn selbst - "ich kann mich nur entschuldigen".