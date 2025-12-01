Harald Martenstein wird ab 2026 Nachfolger des im Oktober gestorbenen Kolumnisten Franz Josef Wagner bei der Bild. Er übernimmt die Kolumne „Post von Wagner“ und führt sie unter dem Titel „Mail von Martenstein“ weiter, wie die Zeitung am Montag mitteilte.

Die Kolumne soll künftig montags bis freitags auf der Seite zwei der Zeitung und bei bild.de erscheinen. Martenstein schreibt nach Angaben von Bild parallel weiterhin seine wöchentliche Kolumne für die Welt am Sonntag. Bei der Zeit werde er aufhören, wie die Wochenzeitung bekannt gab: „Er wird uns und den Leserinnen und Lesern der Zeit sehr fehlen.“ Dort schrieb er 24 Jahre lang ebenfalls eine Kolumne, die längste Zeit erschien sie im Zeit Magazin.

„Lieber Franz Josef, ich habe deine Texte gemocht, weil sie etwas völlig Verrücktes hatten“

Harald Martenstein selbst richtete in einer Mitteilung einige Worte an seinen verstorbenen Vorgänger: „Lieber Franz Josef, ich habe deine Texte gemocht, weil sie etwas völlig Verrücktes hatten. Es gibt zu wenige Verrückte in unserem Job. Ich werde versuchen, auf meine Art völlig verrückt zu sein, und wenn wir uns im Jenseits bei einer Flasche Wein treffen, sagst du mir, wie du’s gefunden hast, ja?“

Mit seiner Kolumne in Deutschlands größter Boulevardzeitung zählte Franz Josef Wagner über viele Jahrzehnte zu den bekanntesten deutschen Kolumnisten. In seinen Texten sprach Wagner die Adressaten seiner kurzen Briefe persönlich an, mit „Lieber Robert Habeck“ etwa, worauf in einem ihm ganz eigenen Ton dann Sätze folgen konnten wie: „irgendwie mochte ich Sie. Sie waren der Joghurtbecher der Politik.“

Der Kolumnist und Schriftsteller Harald Martenstein wurde 1953 geboren und war unter anderem viele Jahre Redakteur beim Tagesspiegel. Er beschäftigt sich im Zeit Magazin oder in seiner Kolumne in der Welt, die den Titel „Neben der Spur“ trägt, mit gesellschaftspolitischen Themen und kritisiert dabei häufig linke Ideen. In der Welt schrieb er zuletzt etwa zur „Stadtbild“-Debatte oder E-Autos, im Zeit Magazin befasste er sich lebensweltlicher mit der Angst vor Spinnen.

Seine neue Kolumne „Mail von Martenstein“ startet im Februar. Die Chefredakteurin der Bild Marion Horn betonte, dass es für die Zeitung eine Verantwortung und Ehre sei, Franz Josef Wagners Kolumne fortzuführen. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Harald Martenstein einen Autor gewinnen konnten, der gleichermaßen amüsant und furchtlos ist.“