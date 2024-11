Von Aurelie von Blazekovic

Sie ist zurück, aber im Arri Kino in München-Schwabing hört man niemanden kreischen. Bianca Heinicke ist 31 Jahre alt und hat schon eine große Karriere hinter sich. Auf ihrem Youtube-Kanal BibisBeautyPalace lieferte sie täglich Posts und Videos über Shopping, Make-up und ihr Leben. Sie hatte eine eigene Beauty-Linie bei DM, einen eigenen Song („Wap Bap“), der nach seiner Veröffentlichung 2017 beständig in Listen zu den „worst songs ever written“ landete. Es waren die ganz großen Jahre der Videoplattform Youtube, die anders als heute Tiktok eine noch überschaubare Gruppe an Prominenten hervorbrachte, eine Social-Media-Welt, deren größter deutscher Star den Namen BibisBeautyPalace trug.