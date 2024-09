Von Aurelie von Blazekovic

Was bitte hat Bettina Schausten gesagt? Sonntags am Wahlabend war in ARD und ZDF so viel los, dass der Kommentar der Chefredakteurin des ZDF zunächst mal vorbeiziehen konnte. Dann stiegt das Erregungsniveau an, etwa in der Berliner Zeitung in einer Überschrift bis hierhin: „Plötzlich ist wieder 1939: Wenn Höcke für das ZDF wie Hitler ist, wird Wagenknecht die neue Stalin?“ Deshalb kurz nochmal reingehört in Schaustens 120 Sekunden – sind da etwa Spuren unzulässiger historischer Vergleiche?