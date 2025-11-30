Es war einmal, in einer weit, weit entfernten Zeit, als im Fernsehen noch zu ganz anderen Untaten ermittelt wurde. Im sonst offensiv staatstragenden ZDF fiel ein unerhörter Satz: „Was die deutsche Industrie mit unserer Landwirtschaft macht, ist ein Verbrechen.“ Dieses Urteil fällte im Juli 1982 der „Tatort“-Kommissar Melchior Veigl oder vielmehr der Schauspieler Gustl Bayrhammer, der seinen bekannten bayrischen Grant am zweitwichtigsten deutschen Industriezweig ausließ.