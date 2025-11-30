Es war einmal, in einer weit, weit entfernten Zeit, als im Fernsehen noch zu ganz anderen Untaten ermittelt wurde. Im sonst offensiv staatstragenden ZDF fiel ein unerhörter Satz: „Was die deutsche Industrie mit unserer Landwirtschaft macht, ist ein Verbrechen.“ Dieses Urteil fällte im Juli 1982 der „Tatort“-Kommissar Melchior Veigl oder vielmehr der Schauspieler Gustl Bayrhammer, der seinen bekannten bayrischen Grant am zweitwichtigsten deutschen Industriezweig ausließ.
NachrufDer Mann mit den besseren Argumenten
Lesezeit: 2 Min.
Der Ästhetikprofessor Bernward Wember galt mal als der kritischste Beobachter der Medien und des Fernsehens. Er entdeckte die „Text-Bild-Schere“ und den „Augenkitzel“.
Von Willi Winkler
Kulturpolitik:Die potemkinsche Mediengruppe
16 Magazine, Agenturen und Verlage gehören nach eigenen Angaben zur Weimer Media Group. Ein Blick hinter die Fassade lässt dieses Gebilde schnell in sich zusammenfallen.
Lesen Sie mehr zum Thema