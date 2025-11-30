Zum Hauptinhalt springen

NachrufDer Mann mit den besseren Argumenten

Lesezeit: 2 Min.

Wenn Bild und Ton (oder Text) nicht zueinanderpassen, spricht man von einer „Text-Bild-Schere“. Bernward Wember (1941 - 2025) prägte den Begriff.
Wenn Bild und Ton (oder Text) nicht zueinanderpassen, spricht man von einer „Text-Bild-Schere“. Bernward Wember (1941 - 2025) prägte den Begriff. (Foto: Imago/Teutopress)

Der Ästhetikprofessor Bernward Wember galt mal als der kritischste Beobachter der Medien und des Fernsehens.  Er entdeckte die „Text-Bild-Schere“ und den „Augenkitzel“.

Von Willi Winkler

Es war einmal, in einer weit, weit entfernten Zeit, als im Fernsehen noch zu ganz anderen Untaten ermittelt wurde. Im sonst offensiv staatstragenden ZDF fiel ein unerhörter Satz: „Was die deutsche Industrie mit unserer Landwirtschaft macht, ist ein Verbrechen.“ Dieses Urteil fällte im Juli 1982 der „Tatort“-Kommissar Melchior Veigl oder vielmehr der Schauspieler Gustl Bayrhammer, der seinen bekannten bayrischen Grant am zweitwichtigsten deutschen Industriezweig ausließ.

