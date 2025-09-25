Die Kunstfigur „Bernd das Brot“ war zu Gast bei US-Talker John Oliver, der sich völlig hingerissen zeigte. Ein schriftlicher Austausch mit der SZ-Redaktion über Amerika, Vollkorn und vergangene Affären.

In dieser Woche war „Bernd das Brot“, die griesgrämige Kika-Kunstfigur, zu Gast in der amerikanischen Show „Last Week Tonight“ von John Oliver. Dort zeigte sich der US-Moderator begeistert von „Bernd das Brot“ und bezeichnete ihn als das „Deutscheste, was ich je gesehen habe“. Zeit, noch mal nachzufragen. Allerdings gibt „Bernd das Brot“ Interviews nur in schriftlicher Form.