Zum Hauptinhalt springen

Landgericht KölnWer ist hier die „saure Froschfresse“?

Lesezeit: 5 Min.

Seit zehn Jahren moderiert Jan Böhmermann (r.) mit Olli Schulz den Podcast „Fest & Flauschig“.
Seit zehn Jahren moderiert Jan Böhmermann (r.) mit Olli Schulz den Podcast „Fest & Flauschig“. Henning Kaiser/picture alliance/dpa

Die „Berliner Zeitung“ behauptete fälschlich, dass Jan Böhmermann in seinem Podcast Ulf Poschardt mit diesen Worten beleidigt hätte. Bemerkenswert ist, wie sie mit so einem Fehler umgeht.

Von Carolin Gasteiger

SZ bei Google bevorzugen

Alles fing mit einer „sauren Froschfresse“ an. Im vergangenen Herbst hatte die Berliner Zeitung über „Fest & Flauschig“ berichtet, den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. In der Folge „Die Spinne hat kein Netz“ vom 11. Oktober reden beide über die Journalisten Melanie Amann und Ulf Poschardt, die wiederum im Reporterfabrik-Debattenformat „High Noon“ unter anderem über Demokratie, Klimawandel und Migration diskutiert hatten. Olli Schulz’ Fazit im Podcast: „Melanie Amann hat den Typen komplett auseinandergenommen.“ Am meisten habe ihn gewundert, „wie man so substanzlos und ohne jedes Gegenargument sich so brechen lassen vor der Kamera und dann einfach mit so einer sauren Froschfresse sich das alles gefallen lassen“ könne.

Zur SZ-Startseite

Künstliche Intelligenz
:Erlauben Sie mir eine Bemerkung

Wer hat Schuld daran, wenn Reden zum Holocaust-Gedenken nun halluziniert werden? Die „Berliner Zeitung“ denkt an: „jüdische Gründer, Investoren und Forscher“. Zu den gefährlichen Absurditäten der KI-Debatte.

SZ PlusVon Stefan Niggemeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite