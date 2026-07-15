Alles fing mit einer „sauren Froschfresse“ an. Im vergangenen Herbst hatte die Berliner Zeitung über „Fest & Flauschig“ berichtet, den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. In der Folge „Die Spinne hat kein Netz“ vom 11. Oktober reden beide über die Journalisten Melanie Amann und Ulf Poschardt, die wiederum im Reporterfabrik-Debattenformat „High Noon“ unter anderem über Demokratie, Klimawandel und Migration diskutiert hatten. Olli Schulz’ Fazit im Podcast: „Melanie Amann hat den Typen komplett auseinandergenommen.“ Am meisten habe ihn gewundert, „wie man so substanzlos und ohne jedes Gegenargument sich so brechen lassen vor der Kamera und dann einfach mit so einer sauren Froschfresse sich das alles gefallen lassen“ könne.