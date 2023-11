Von Verena Mayer, Berlin

Zu den vielen verstörenden Dingen dieser Tage gehören die Szenen, wie Menschen in New York, London, Sidney oder Paris Plakate abreißen, auf denen die israelischen Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer abgebildet sind, die am 7. Oktober von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israelische Künstler aus New York haben die Plakate mit den Fotos der Entführten und dem prägnanten Schriftzug "Kidnapped" entworfen, um den Opfern, wie sie sagen, ein Gesicht zu geben. Die Motive kann man im Internet herunterladen und ausdrucken, Freiwillige haben die Flyer in den vergangenen Wochen in Städten auf der ganzen Welt aufgehängt.