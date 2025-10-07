Zum Hauptinhalt springen

Satiriker in der Kritik„Was Sie hier sehen und für Jan Böhmermann halten, ist eine reine Projektionsfläche“

Lesezeit: 3 Min.

Moderator Jan Böhmermann diskutiert mit Medienanwalt Christian Schertz. Dabei äußert er sich auch zu den Vorwürfen gegen ihn.
Moderator Jan Böhmermann diskutiert mit Medienanwalt Christian Schertz. Dabei äußert er sich auch zu den Vorwürfen gegen ihn. (Foto: Lenny Rothenberg)

Der ZDF-Moderator erklärt nach der Aufregung um die Absage des Konzerts des Rappers Chefket, es sei „niemand ausgeladen“ worden. Ist das alles nur ein großer Witz?

Von Thore Rausch, Berlin

In den Kommentarspalten, die dieser Tage besonders glühen, kursiert eine Vermutung: Was, wenn wir alle Teil eines großen Streichs des genialen Jan Böhmermann sind? Wäre doch lustig. Eine Ausstellung, welche die „Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren“ weiten will und im Streit um einen Instagram-Screenshot eines T-Shirt-Aufdrucks auseinanderfällt.

Jan Böhmermann
:Ohrenbetäubende Kakophonie

Von seinen Künstlern verlassen, vom ZDF nicht mehr gewollt? Jan Böhmermann steckt gerade Kritik aus allen Richtungen ein. Über eine Ausstellung, bei der wurschtige Programmplanung mit dem derzeit notorischen Willen zum Zeichensetzen kollidiert.

SZ PlusVon Bernhard Heckler und Thore Rausch

