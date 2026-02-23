Der Bericht beginnt mit elegischer Musik und dramatisch verlangsamten Bildern. „Das war er“, sagt die Sprecherin aus dem Off, während sich Friedrich Merz langsam erhebt und der Saal zu Standing Ovations ansetzt. „Der ganz besondere Moment beim Parteitag. Friedrich Merz wird mit gut 91 Prozent zum Parteichef gewählt.“ Jetzt im Bild: Angela Merkel, wie sie umringt von anderen Honoratioren ebenfalls in Zeitlupe applaudiert. „Die CDU hat beschlossen: Egal, was vorher war, jetzt zeigen wir Geschlossenheit.“
Öffentlich-RechtlicheFalsches Bild, schon wieder
Lesezeit: 2 Min.
Im ARD-„Bericht aus Berlin“ applaudiert Angela Merkel nach der Wahl von Friedrich Merz als Parteichef – dabei hatte sie den Saal längst verlassen. Nicht nur im ZDF gilt: Es ist keine Kleinigkeit, wenn eine Sendung Bilder im falschen Kontext zeigt.
