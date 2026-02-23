Zum Hauptinhalt springen

Öffentlich-RechtlicheFalsches Bild, schon wieder

Lesezeit: 2 Min.

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (li.), hier mit Annegret Kramp-Karrenbauer, klatschte beim CDU-Parteitag tatsächlich nach einer Rede von Friedrich Merz. Zum Zeitpunkt seiner Wahl war sie aber nicht mehr anwesend.
Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (li.), hier mit Annegret Kramp-Karrenbauer, klatschte beim CDU-Parteitag tatsächlich nach einer Rede von Friedrich Merz. Zum Zeitpunkt seiner Wahl war sie aber nicht mehr anwesend. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Im ARD-„Bericht aus Berlin“ applaudiert Angela Merkel nach der Wahl von Friedrich Merz als Parteichef – dabei hatte sie den Saal längst verlassen. Nicht nur im ZDF gilt: Es ist keine Kleinigkeit, wenn eine Sendung Bilder im falschen Kontext zeigt.

Von Stefan Niggemeier

Der Bericht beginnt mit elegischer Musik und dramatisch verlangsamten Bildern. „Das war er“, sagt die Sprecherin aus dem Off, während sich Friedrich Merz langsam erhebt und der Saal zu Standing Ovations ansetzt. „Der ganz besondere Moment beim Parteitag. Friedrich Merz wird mit gut 91 Prozent zum Parteichef gewählt.“ Jetzt im Bild: Angela Merkel, wie sie umringt von anderen Honoratioren ebenfalls in Zeitlupe applaudiert. „Die CDU hat beschlossen: Egal, was vorher war, jetzt zeigen wir Geschlossenheit.“

Zur SZ-Startseite

Fernsehen
:In Melonis engstem Kreis

Die Arte-Doku „Giorgia Meloni: Die Macht des Clans“ über den Aufstieg der italienischen Ministerpräsidentin stellt die richtigen Fragen. Für Antworten muss man aber bis zum Ende dranbleiben.

SZ PlusVon Elisa Britzelmeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite