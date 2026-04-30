Auch wer vorher noch nichts über den österreichischen Olympiasieger Benjamin Karl wusste, kann nach dieser Woche das Gefühl haben, alles über ihn zu wissen. Ein Mann mit völlig überholtem Rollenverständnis, der von seiner Frau erwartet, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten seiner Karriere zurückstellt und sich brav und gehorsam um die Kinder kümmert, während er das Geld nach Hause bringt. „Ein Mann von vorgestern“, wie der österreichische Standard schreibt, man kennt das, man kann es sich ausmalen.