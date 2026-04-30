Auch wer vorher noch nichts über den österreichischen Olympiasieger Benjamin Karl wusste, kann nach dieser Woche das Gefühl haben, alles über ihn zu wissen. Ein Mann mit völlig überholtem Rollenverständnis, der von seiner Frau erwartet, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten seiner Karriere zurückstellt und sich brav und gehorsam um die Kinder kümmert, während er das Geld nach Hause bringt. „Ein Mann von vorgestern“, wie der österreichische Standard schreibt, man kennt das, man kann es sich ausmalen.
MedienDie Attrappe einer Diskussion
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Der Ärger über einen Podcast-Ausschnitt, in dem der Sportler Benjamin Karl über seine Ehe spricht, zeigt vor allem eines: Wie vorhersehbar die Reflexe der Medienöffentlichkeit sind.
Debatte:Was soll das eigentlich sein, ein Influencer?
Warum viele Medien nicht auf Augenhöhe über die digitale Welt berichten – und es gefährlich ist, jede kleine Online-Aufregung einen „Shitstorm“ zu nennen. Ein Plädoyer für mehr Genauigkeit in der Berichterstattung über „das Internet“.
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