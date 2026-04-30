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MedienDie Attrappe einer Diskussion

Lesezeit: 4 Min.

Der Österreicher Benjamin Karl gewann als Snowboarder viele Trophäen, in Mailand-Cortina vor wenigen Wochen zum zweiten Mal auch olympisches Gold.
Der Österreicher Benjamin Karl gewann als Snowboarder viele Trophäen, in Mailand-Cortina vor wenigen Wochen zum zweiten Mal auch olympisches Gold. IMAGO/GEPA pictures/ Patrick Steiner

Der Ärger über einen Podcast-Ausschnitt, in dem der Sportler Benjamin Karl über seine Ehe spricht, zeigt vor allem eines: Wie vorhersehbar die Reflexe der Medienöffentlichkeit sind.

Von Stefan Niggemeier

Auch wer vorher noch nichts über den österreichischen Olympiasieger Benjamin Karl wusste, kann nach dieser Woche das Gefühl haben, alles über ihn zu wissen. Ein Mann mit völlig überholtem Rollenverständnis, der von seiner Frau erwartet, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten seiner Karriere zurückstellt und sich brav und gehorsam um die Kinder kümmert, während er das Geld nach Hause bringt. „Ein Mann von vorgestern“, wie der österreichische Standard schreibt, man kennt das, man kann es sich ausmalen.

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