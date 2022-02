Interview von Hannes Grassegger

Er wurde in der Redaktion bereits als künftiger Chef der New York Times gehandelt: Ben Smith, 45, New Yorker, dreifacher Vater, Journalist von internationalem Rang. Nach einer Karriere als Reporter und Buzzfeed-Chef richtete er ab Juli 2020 als Medienkolumnist der New York Times über seine ganze Branche. Smith beendete Karrieren, zuletzt die von Bild-Chef Julian Reichelt. Dann kündigte er bei der New York Times und verkündete, ein "globales Medium" aufbauen zu wollen. Ein Anruf.

SZ: Mr. Smith, wie fühlt es sich an, den besten Job im ganzen Journalismus zu kündigen?

Ben Smith: War das der beste Job? Alles ist noch so frisch. Ich fragte mich einfach: Wie lange soll ich noch darüber schreiben, wie andere Leute schreiben?

Wie war's denn für Sie?

Bei der Times zu arbeiten, war, wie im Todesstern bei "Star Wars" zu arbeiten. Ich hatte nach meiner Karriere in der Rebellenallianz einen guten Job, stand auf der Kommandobrücke mit meinen freundlichen und fähigen imperialen Kameraden.

Warum der Abgang nach nur zwei Jahren?

Ich liebe es, Reporter zu sein, und hatte das als Redaktionsleiter bei Buzzfeed sehr vermisst. Reporter ist der beste Job der Welt. Man hat eine Ausrede, um herumzulaufen und Fremden Fragen zu stellen, und sie beantworten deine Fragen oft sehr großzügig. Ich habe es auch vermisst, eine Nachrichtenredaktion zu leiten. Als ich Buzzfeed führte, da war ich der Kommandant einer Rebellenflotte. Ich habe die New York Times verlassen, weil ich glaube, dass eine neue Epoche im Journalismus beginnt.

Und wie sieht Ihr neues Medium aus?

Wir haben noch kein fertiges Konzept.

Niemand verlässt einen Posten wie Ihren ohne genauen Plan.

Justin B. Smith, mit dem ich das Projekt starte, ist der fähigste Medienmanager seiner Generation. Der Mann weiß, wie man Geschäftsmodelle baut für Journalismus, er war beim Economist, hat Quartz aufgebaut und Bloomberg zu dem gemacht, was es heute ist. Wir reden seit Jahren. Seit ein paar Monaten schmieden wir Pläne. Darauf verlasse ich mich. Und auf die Konvergenz von drei Megatrends.

Welche?

Zum einen gibt es rund um die Welt immer mehr Menschen, die wirklich, wirklich unzufrieden sind mit den Nachrichten, die sie bekommen. Die einen haben das Gefühl, dass die Medien durch die sozialen Medien vergiftet werden; die nächsten finden sie verzerrend; anderswo hat der Staat zu viel Einfluss. Sie wollen etwas anderes.

Und zweitens?

Die Beziehung des Publikums zu den Journalisten hat sich verändert. Die Leute wollen wissen, wer ihre Storys schreibt. Sie wollen eine direkte Beziehung zu Autoren. Und die traditionellen Medien kommen schwer damit zurecht. Sie beruhen auf einer Art gleichförmigen Arbeiterschaft, die gleichförmige Inhalte fürs Papier erzeugt. Und das ist der dritte Grund: Diese großen Medieninstitutionen, die Hauptnachrichtenquellen für die meisten Menschen, existieren seit 50 oder 150 Jahren. Sie sind geblieben, gleichzeitig hat sich alles geändert.

Und Sie wollen die Form von Nachrichten ändern?

Hier in den USA nennt man die Zeitung auch das "tägliche Wunder". Eine Armee von Robotern produziert jeden Morgen um zwei Uhr ein ganzes Buch für 400 000 Menschen. Durch dieses Erbe des Druckmediums entsteht ein Widerspruch zur realen Nachfrage: Alle Menschen, auch Journalisten und Redakteure, konsumieren heutzutage laufend Nachrichten im Netz. Wie also ein Medium in einer Form und Geschwindigkeit produzieren, in der das Publikum tatsächlich lebt? Im Journalismus wurde daher viel experimentiert in den letzten Jahren. Zuletzt mit Social Media. Jetzt denken wir darüber nach, wie ein Journal in einer digitalen, globalen Umgebung funktionieren kann, auf eine Weise, die weniger an die sozialen Medien gebunden ist.

Independent Media im Zeitalter der Superplattformen - wie soll das funktionieren?

Soziale Medien haben beispielsweise das Modell des Auslandskorrespondenten weitgehend überflüssig gemacht. In Wahrheit waren diese Leute oft einfach Spezialisten darin zu berichten, was immer die heimischen Vorurteile bestärkte. Wenn solche Berichte rauskommen, twittern heutzutage die Menschen vor Ort gleich los: "Das macht keinen Sinn, so ist das nicht."

Und wie würden Sie das machen?

Wenn Sie heute einen Bericht aus Japan oder Nigeria wollen, dann ist es doch viel besser, wenn die Leute aus Nigeria oder Japan selbst berichten und Editoren in den verschiedenen Ländern helfen, das für das heimische Publikum zu übersetzen. Wir wollen einen Netzwerkansatz, bei dem man ein Netzwerk von Experten hat an verschiedenen Orten, die sich miteinander austauschen.

Nach Ihren Enthüllungen zum Beziehungsleben des Bild-Chefs Julian Reichelt musste dieser gehen. Gerade veröffentlichte die Financial Times einen Bericht über die Verwicklungen des Springer-Verlags in den Fall. Wie haben Sie das gemacht?

Diese Recherche ist ein Beispiel dafür, dass heutzutage Diskurse global funktionieren. Es gibt zunehmend weltweite Debatten, beispielsweise zu Themen wie Belästigung am Arbeitsplatz. Ich will nicht sagen, die Kulturen seien deswegen dieselben oder überhaupt ähnlich. Aber sie sind im Austausch und erkennen sich manchmal am Besten im Spiegel. Axel Springer kam durch die US-Expansion in Kontakt mit unserer Kultur im Umgang mit Belästigung am Arbeitsplatz. Die Story dazu funktionierte aber hier wie dort.

Wie haben Sie gearbeitet an der Geschichte?

Die Recherche war kompliziert. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und mit einer deutschsprachigen Person zusammengearbeitet. Mehr will ich über meine Quellen nicht sagen.

An Reichelt hatten sich vor Ihnen die Rechercheure von "Ippen", also das ehemalige Buzzfeed-Team, die Zähne ausgebissen.

In Deutschland konnte Axel Springer die Story unterdrücken. Es fühlte sich an, als ob sie so lange den Deckel auf den kochenden Topf gehalten hatten, dass dann eine richtige Explosion folgte, als ich publizierte. Was mich am meisten erstaunt, ist, wie schnell die Leute rund um die Welt auf die New York Times reagieren.

Und wie wollen Sie solch eine Durchschlagskraft mit einem ganz neuen Medium aufbauen?

Ich glaube, wenn man eine richtig gute Geschichte hat, dann setzt die sich fast von jedem Ort aus durch. Aber Sie haben schon recht, es wird eine Weile dauern, bis wir unser Medienhaus aufgebaut haben.

Wie wollen sie Ihr neues Medium finanzieren?

Das ist sehr langweilig. Wir werden uns sicherlich auch mit Werbung, Abos und Veranstaltungen beschäftigen. Es gibt 200 Millionen Leute auf der Welt, die auf Englisch studiert haben, News auf Englisch konsumieren und an die sich niemand wirklich richtet. Wir werden auf Englisch starten, aber das wird nicht die einzige Sprache bleiben. Wir haben eine Liste gemacht von Ländern, in denen wir nach und nach aktiv werden. Grade sind wir dabei, talentierte Journalisten anzuheuern, die große Geschichten schreiben. Wann, kann ich noch nicht sagen.