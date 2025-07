TikTok Lasst uns weiter schlimme Videos sichten 23. Juli 2025, 17:15 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Tiktok-Beschäftigte protestieren am Spree-Ufer in der Nähe der deutschen Tiktok-Zentrale in Friedrichshain gegen einen geplanten Stellenabbau. (Foto: Bernd von Jutrczenka/Bernd von Jutrczenka/dpa)

Tiktok will in Deutschland Content-Moderatoren entlassen, die für die Plattform Videos von Gewaltverbrechen oder Kindesmisshandlung herausfiltern und löschen. In Zukunft soll KI diesen Job übernehmen. Doch die Angestellten protestieren.

Von Michael Moorstedt

