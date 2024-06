Von Tanja Rest

Im Jahr 1972 begegnete Karl Lagerfeld in der Pariser Bar Nuage einem jungen Gigolo mit Bleistiftbärtchen und dem etwas protzigen (nach hinten raus frei erfundenen) Namen Jacques de Bascher de Beaumarchais. 18 Jahre Altersunterschied. Sie wurden ein Paar, die Beziehung hielt bis zu Jacques’ Tod durch Aids im September 1989. Wobei das Wort Beziehung ein wenig in die Irre führt, Arrangement trifft es eher. Jacques mochte an Karl, dass er in der Mode war, schicke Leute kannte und Geld hatte. Karl mochte an Jacques, dass er jung und hübsch war und all das tat, womit er sich selbst nicht einschmutzen mochte, also saufen, koksen, Party machen und sich kreuz und quer durch Paris vögeln. Es war eine voyeuristisch einvernehmliche Beziehung. Es war ganz sicher Liebe.