Von Aurelie von Blazekovic

Beim Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger hätte es nun eigentlich Nachrichten gegeben, die in eine Zukunft nach Mathias Döpfner weisen. In einer außerordentlichen Sitzung empfahl das Präsidium des BDZV am Dienstag zwei Namen für den neuen Vorstand. Für die Nachfolge Döpfners also, der sechs Jahre lang der Präsident des Verlegerverbands war, bis er im vergangenen Jahr und nach monatelangen internen Kämpfen vorzeitig abtrat. Dem vorweg gegangen war der Skandal um den früheren Bild-Chef Julian Reichelt, und die bis in die internationale Presse verhandelte Frage, was Springer-Chef Döpfner wusste von den Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegen Reichelt und warum er ihn dennoch gewähren ließ. Die Döpfner-Frage löste im Verlegerverband einen Streit aus, in dessen Eskalation die Funke-Mediengruppe unter Verlegerin Julia Becker austrat.