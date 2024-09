Es ist eine kleine Zeitung, die bei der diesjährigen Verleihung Theodor-Wolff-Preis am meisten überrascht. Die Augsburger Allgemeine war gleich mit drei Texten und Projekten nominiert. Einer der Nominierten darf sich auch über einen Preis freuen. In der Kategorie Lokales gewinnt Fabian Huber, der für die bayerische Lokalzeitung Fernfahrer auf der Route nach Italien begleitet hat .

Der Theodor-Wolff-Preis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Die fünf Preise in ebenso vielen Kategorien werden vom Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) vergeben.

Der Lobbyverband sorgte an diesem Abend für eine weitere Überraschung. In den vergangenen Jahren begann die Verleihung mit inspirierenden Reden von Journalismusikonen wie Can Dündar aus der Türkei und Andrej Kurkow aus der Ukraine. Dieses Jahr stand ein Politiker auf der Bühne: Alexander Schweitzer, seit einigen Monaten Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Für die anwesenden Verlegerinnen und Verleger dürfte ein anderes seiner Ämter allerdings noch relevanter sein. Denn Schweitzer ist Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder, die gerade an einer Reform der Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, von der sich der BDZV eine Einschränkung der Online-Angebote der Rundfunkkonkurrenz erwartet. Dementsprechend bringt ihm die Zusicherung, es müsste hier eine „klare Grenzziehung“ geben, den meisten Applaus.

Im ursprünglich mächtigen BDZV hatte es in den vergangenen Monaten mächtig rumort. Mehrere Mitglieder, darunter die Bild-Gruppe und die Mediengruppe NOZ, sind ausgetreten. Der Verband hat dadurch an Geld und Einfluss verloren. Erst vergangene Woche ist dann auch noch die Geschäftsführerin Sigrun Albert zurückgetreten. Von all dem soll man an diesem Tag aber nichts merken.

In einem violett ausgeleuchteten ehemaligen Pumpwerk am Spreeufer in Berlin feiert sich die Zeitungsbranche bei Jazz und ausgelassener Stimmung. Die wohl wichtigste Preiskategorie Reportage gewinnt der Zeit-Journalist Issio Ehrich, der nach dem Putsch in Niger aus einem Land berichtet hat, das gerade den Tod der Demokratie bejubelt. Ehrich bedauert, dass sich das mediale „Fenster der Aufmerksamkeit zur Sahel-Zone“ mittlerweile wieder geschlossen habe.

FAS bei Kommentaren vorn

Bei der Kategorie Meinung konnte sich die Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) schon seit einigen Wochen freuen. Alle drei nominierten Beiträge kamen von ihr. Am Ende gewinnt Helene Bubrowski mit einem Plädoyer für mehr Optimismus und Gute Laune.

Die dürfte neben der Augsburger Allgemeinen auch eine weitere Lokalredaktion erfassen. Für den Mannheimer Morgen gewinnt Agnes Polewka mit dem Nachrufe-Podcast „WeiterLeben“ in der Kategorie Lokales Digital, für den sie sich mit Angehörigen von Verstorbenen aus der Region trifft.

Mit dem Preis in der Kategorie Thema des Jahres – dieses mal „Nahostkonflikt und Deutschland“ – wurde der Text „Sie behaupten, es sei Widerstand“ gewürdigt. Erschienen in Zeit Online erzählt er von palästinensischen Jugendlichen, die sich einen Tag nach dem Überfall der Hamas in Neukölln versammeln, um zu feiern. Der Autor Thilo Adam ist eigentlich Videojournalist. Als er bei der Verleihung gefragt wird, ob er beim Schreiben schon ahnte, es mit einer historischen Gelegenheit für eine Reportage zu tun zu haben, antwortet er kurz: „Nein. Ehrlich gesagt hatte ich einfach Stress und musste einen Text schreiben.“