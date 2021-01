Von Willi Winkler

Ein 20-jähriger Jüngling brettert bloßbrüstig auf Wasserskiern hinter einem Motorboot her, dann radelt er tweedbedeckt durch Cambridge, schließlich wirft er in Gummihosen die Angel aus, und aus dem Off kommt die Stimme des Propheten, die mit Wochenschau-Strenge sagt, dass er womöglich über siebzig werde, ehe er den Thron besteigen darf. Prinz Charles ist inzwischen 72, zeigt sich nicht mehr regelmäßig mit nacktem Oberkörper, sitzt aber noch immer nicht auf dem Thron, auf dem seine Mutter so entschlossen aushält. Die alte Aufnahme leitet die BBC-Dokumentation Royal Family ein, die von besagter Königsfamilie in Auftrag gegeben und 1969 von etwa zwei Drittel der Untertanen Ihrer Majestät gesehen wurde. Der Film lief auch in den ehemaligen Kolonien, also auch in den USA, er wurde 1972 und 1977 wiederholt, sodass er insgesamt eine Traumquote von geschätzten 360 Millionen Zuschauern erreicht hat.

Da ist es, dieses reflexhafte Kichern: Wie hölzern sie agieren! Und diese ganzen Schlösser!

Ein gewisser Philip Strangeways hatte vor vier Tagen die neunzigminütige Doku auf Youtube hochgeladen und damit für dieses reflexhafte Kichern über die englische Königsfamilie gesorgt: Wie hölzern sie agieren! Wie sie unbedarft daherreden! Die vielen Butler und Diener! Diese ganzen Schlösser! Und die Queen sei, was im demokratischen Deutschland immer jedem als Erstes und Einziges einfällt, "not amused". Für ein bisschen Skandal sorgte die BBC, weil sie bereits nach ein paar Tausend Aufrufen "aus urheberrechtlichen Gründen" die Absetzung erwirkte. (Der Film ist trotzdem ohne Weiteres zu finden.) The Sun und hinterher Bild erregten sich gut pawlowsch über den Film, den der konservative Daily Telegraph gar nicht so schlecht, sondern sogar "faszinierend" fand. Ein Dokument ist er in jedem Fall, und nicht nur, weil er auch in der Netflix-Serie The Crown als wenig erfolgreicher PR-Versuch auftaucht. Die Royals wollten, was ihnen nicht hundertprozentig gelingt, als ganz normale Familie erscheinen, darum kauft Mami ihrem Kleinen ein Eis und schimpft dann prophylaktisch, weil er damit vermutlich alles vollsauen werde. Dann wieder sitzt Mami an einem Schreibtisch, der nichts davon weiß, dass bald das papierlose Büro erfunden wird, und Papi brutzelt Fleisch, als wär's ihm echt wurscht, ob davon der Regenwald stirbt. Die Kinder kuschen, nur Anne mault und fragt sich, was der Film eigentlich solle. Ganz einfach, Princess: Er hat die Lebenszeit der britischen Monarchie um weitere drei Generationen verlängert.