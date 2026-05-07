Zum Hauptinhalt springen

FernsehgeschichteWer ist dieser Guy? Der wohl komischste TV-Patzer feiert 20. Geburtstag

Lesezeit: 2 Min.

Nach seinem legendären BBC-Auftritt wurde Guy Goma im Dezember 2006 in den RTL-Jahresrückblick „2006! Menschen, Bilder, Emotionen“ eingeladen.
Nach seinem legendären BBC-Auftritt wurde Guy Goma im Dezember 2006 in den RTL-Jahresrückblick „2006! Menschen, Bilder, Emotionen“ eingeladen. Jörg Carstensen/picture-alliance/ dpa

Er wollte nur zum Bewerbungsgespräch und fand sich stattdessen live im BBC-Fernsehen als vermeintlicher Experte Guy Kewney wieder: Vor 20 Jahren wurde Guy Goma zu einem der ersten Internet-Memes.

Von Anna Maria Mayr

Es wirkt wie eine Szene direkt aus „Bridget Jones“: zu absurd, zu dämlich, fast schon ein bisschen schmerzhaft anzusehen. Und doch feiert heute einer der wohl komischsten Momente der Fernsehgeschichte Geburtstag, als die BBC vor laufender Kamera statt des Technologiejournalisten Guy Kewney versehentlich Guy Goma interviewte. Dieser war für ein Bewerbungsgespräch als Datenspezialist gekommen – und landete stattdessen unfreiwillig live im Studio.

Zur SZ-Startseite

David Attenborough
:Niemand sieht die Natur wie er

Er erklärte Generationen die Tierwelt, setzt sich für ihren Schutz ein und gilt in Großbritannien als Nationalheiliger: Der einzigartige Naturfilmer David Attenborough wird 100 Jahre alt.

SZ PlusVon Alexander Menden

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite