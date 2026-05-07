Es wirkt wie eine Szene direkt aus „Bridget Jones“: zu absurd, zu dämlich, fast schon ein bisschen schmerzhaft anzusehen. Und doch feiert heute einer der wohl komischsten Momente der Fernsehgeschichte Geburtstag, als die BBC vor laufender Kamera statt des Technologiejournalisten Guy Kewney versehentlich Guy Goma interviewte. Dieser war für ein Bewerbungsgespräch als Datenspezialist gekommen – und landete stattdessen unfreiwillig live im Studio.
FernsehgeschichteWer ist dieser Guy? Der wohl komischste TV-Patzer feiert 20. Geburtstag
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Er wollte nur zum Bewerbungsgespräch und fand sich stattdessen live im BBC-Fernsehen als vermeintlicher Experte Guy Kewney wieder: Vor 20 Jahren wurde Guy Goma zu einem der ersten Internet-Memes.
Von Anna Maria Mayr
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