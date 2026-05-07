Es wirkt wie eine Szene direkt aus „Bridget Jones“: zu absurd, zu dämlich, fast schon ein bisschen schmerzhaft anzusehen. Und doch feiert heute einer der wohl komischsten Momente der Fernsehgeschichte Geburtstag, als die BBC vor laufender Kamera statt des Technologiejournalisten Guy Kewney versehentlich Guy Goma interviewte. Dieser war für ein Bewerbungsgespräch als Datenspezialist gekommen – und landete stattdessen unfreiwillig live im Studio.