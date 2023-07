Ein Bildschirm in der BBC-Zentrale zeigte vergangene Woche die Nachricht an, dass Moderator Huw Edwards om Dienst freigestellt wurde.

Von Alexander Menden

In der vergangenen Woche trat Vicky Flind, die Ehefrau des britischen BBC-Fernseh-Moderators Huw Edwards, mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit. Sie habe sich "nach fünf äußerst schwierigen Tagen für unsere Familie", vor allem aus Sorge um das psychische Wohlbefinden ihres Mannes und zum Schutz der gemeinsamen Kinder, dazu entschlossen, sagte sie. Ihr Mann habe "schwerwiegende psychische Probleme" und sei in jüngerer Vergangenheit wegen schwerer Depressionen behandelt worden. Momentan befinde er sich in stationärer psychiatrischer Behandlung. Dies sei notwendig geworden, nachdem er vor einigen Tagen erstmals auf "Beschuldigungen gegen ihn" aufmerksam geworden war, so Flind weiter. Sobald es ihm wieder besser gehe, werde er auf die "veröffentlichten Berichte" reagieren.