Gary Lineker besaß vor einigen Jahren die ungeheuerliche Frechheit, „Cappuccino“ zu sagen, und zwar im Fernsehen. Das jedenfalls erzählt der frühere Fußballer und langjährige BBC-Moderator Lineker in der aktuellen, am Mittwoch erschienenen Ausgabe seines Podcasts. Er habe, sagt Lineker da, mit einem Freund gewettet, dass er ebendieses Wort in seiner Sportsendung „Match of the Day“ unterbringe, die so etwas ist wie „Das aktuelle Sportstudio“ und „Sportschau“ zusammen, was ihm mit etwas verbaler Verrenkung gelungen sei. Danach habe sich ein Zuschauer schriftlich bei der BBC beschwert: Lineker sei ganz offensichtlich so abgehoben, dass er nicht mal „coffee“ sagen wolle.