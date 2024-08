Von Alexander Menden

Huw Edwards erschien am Mittwoch in einem dunklen Anzug und mit Sonnenbrille vor dem Westminster Magistrates’ Court. Polizisten umringten den ehemaligen BBC-Moderator und schirmten ihn auf seinem Weg ins Gerichtsgebäude vor einer Masse von Journalisten und Kameraleuten ab, die sich in der Marylebone Road versammelt hatten. Die Vorgänge im Gericht wurden nicht gefilmt. Sie dauerten auch nicht sehr lange: Huw Edwards bekannte sich in allen Anklagepunkten schuldig.