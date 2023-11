Pro-israelischer Protest vor dem Sitz der BBC in London am 16. Oktober. Der Sender hatte in Bezug auf die Hamas nicht von "Terroristen" sprechen wollen.

Die BBC untersagt ihren Mitarbeitern die Teilnahme an einer Demonstration gegen Antisemitismus. Die Kritik an ihrer Berichterstattung wird damit weiter angeheizt.

Von Alexander Menden

Einen Tag nachdem in London Zehntausende am samstäglichen propalästinensischen "Nationalen Marsch für Palästina" teilgenommen hatten, fand am vergangenen Sonntag der "Nationale Solidaritätsmarsch gegen Antisemitismus" statt. Auch an ihm nahmen mehrere Zehntausend Menschen teil, darunter der Oberrabbiner im Vereinigten Königreich, Ephraim Mirvis. Abwesend waren bei beiden Wochenend-Demonstrationen hingegen Mitarbeiter der British Broadcasting Corporation (BBC) - zumindest als Teilnehmer.