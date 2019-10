Ein Konferenzraum des Bayerischen Rundfunks in Freimann füllt sich frühmorgens. Auf einer Leinwand tauchen nach und nach Gesichter auf, zugeschaltet aus Franken, Schwaben, Ober- und Niederbayern und dem Funkhaus. Der Sportredakteur meldet sich von Zuhause, am Tag zuvor wurde bis spät gearbeitet. Sein Thema gestern wie heute: Gibt es ein Leben nach Uli Hoeneß? Pressekonferenz um 12 Uhr, Stream auf Facebook, die Rundschau bedienen, der Hörfunk ist unterwegs, Digital wird andauernd aktualisiert. "Wir versuchen heute, alle glücklich zu machen", schließt der Redakteur. Schnell geht es reihum weiter. Zur Diskussion um die Steuer auf Billigflüge könnte man nicht nur Reporter zur CSU-Zentrale schicken, sondern auch zum Memminger Flughafen, wirft einer ein. Andere Redaktionen sind interessiert, immer wieder fällt ein Satz: "Sagt einfach Bescheid, was ihr braucht." Nach 25 Minuten ist man fertig.

Vielleicht möchte man sich beim Treffen der Redaktion Bayern aktuell an diesem Morgen besonders routiniert geben, weil ein fremder Reporter am Tisch sitzt. Es habe lange gedauert, bis es so rund läuft, heißt es hinterher. "Trimedialität" lautet das Stichwort, unter dem sich der BR seit 2012 reformiert. Die Idee dahinter ist, dass nicht mehr jede Redaktion, jedes Regionalstudio, das Fernsehen und die Radiosender jeweils für sich arbeiten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wechselt das Publikum am Smartphone längst ständig zwischen Social Media, Video, Zeitungs- und Podcastapp. Was für die Nutzer so einfach ist, ist für den BR ein Triathlon in den Disziplinen Neuorganisation der redaktionellen Arbeit, Neubau eines Mediencampus und Budgetkürzung. Zehn Jahre hat man sich selbst Zeit gegeben, es bleiben noch drei. Die Zielgerade ist in Sicht.

Man sprach ehrfürchtig von Regionalfürsten, die fern von München herrschten

Intendant Ulrich Wilhelm sieht den BR dabei als Vorreiter. Am Anfang habe die Reform für viele noch wie eine "exotische Idee" gewirkt. "Mittlerweile gehört themenübergreifendes, trimediales Arbeiten in vielen Medienhäusern zum Standard", teilt Wilhelm auf Anfrage mit.

Zum Gespräch in Freimann schickt der BR Roland Scheble. Er ist als Leiter Strategie und Innovationsmanagement mit der Umsetzung der Reform beauftragt und bringt eine umfangreiche Präsentation mit, die er offenbar in den letzten Jahren schon oft halten musste. Auf dem Weg von der Redaktionskonferenz zur Präsentation verläuft man sich in Gängen, die Fotos aus analogen Rundschauzeiten zieren, bis einen der Leiter Bayern aktuell, Stephan Kirchner, wiederfindet. Eine gewisse Orientierungslosigkeit ist normal, denn noch wird in Freimann überall gebaut. Man sei im Zeit- und Kostenplan, bis 2022 will man fertig sein. "Das wird kein Berliner Flughafen", sagt Scheble. Teile des Hörfunks, der jetzt noch im Rundfunkhaus im Münchner Zentrum sitzt, sollen dann einziehen. Am Dienstag feiert man Richtfest.

Der Titel der Präsentation lautet "Warum wir uns verändern müssen." Dass der BR Veränderung nötig hat, bestreiten auch die meisten Mitarbeiter nicht. Nur die Umsetzung kann kaum alle glücklich machen. Wie radikal der Wandel ist, zeigt der Vergleich mit der Zeit davor. Sich wie in der Konferenz an diesem Morgen zusammenzusetzen, wäre vor zehn Jahren im BR undenkbar gewesen, und selbst bis vor drei Jahren kannten sich mitunter Redakteure unterschiedlicher Sender trotz gleichem Fachgebiet nicht. "Es gab Kolleginnen und Kollegen, die 25 Jahre im Hörfunk gearbeitet haben, aber noch nie am Fernsehstandort in Freimann waren", berichtet Roland Scheble. Man sprach ehrfürchtig von Regionalfürsten, die fern von München über ihr eigenes Reich herrschten, entsprechend bemüht waren die Redaktionschefs, ihre Kleinstaaten zusammenzuhalten. "Die Frage für uns als Führungskräfte ist, was unser Wert hier ist", sagt Stephan Kirchner heute: "Bemessen wir uns nach Etatgröße und wie viele Menschen wir haben? Oder am publizistischen Erfolg?"

Ein Drittel der Führungspositionen habe man bereits abgebaut, rechnet Roland Scheble vor. Im Juli 2020 soll Hörfunkdirektor Martin Wagner in den Ruhestand gehen, ohne dass sein Posten nachbesetzt wird. Der heutige Fernsehdirektor Reinhard Scolik soll dann die neue trimediale Programmdirektion Kultur leiten, zu der auch die Radiosender Bayern 2 und BR-Klassik wandern. Bayern1, Bayern 3 und der Jugendsender Puls werden dann der Programmdirektion Information zugeordnet werden, die 2014 für den Übergang neu geschaffen wurde.

Was mit Redaktionsleitern geschieht, die nun nichts mehr zu leiten haben? Wer im entsprechenden Alter war und nicht mitmachen wollte, ging früher in Rente. Andere arbeiten heute als normale Redakteure, beziehen aber weiter ihr höheres Leitergehalt. Und dann sind da noch unterschiedliche Gehälter und Honorare für TV und Radio, der Tarifvertrag hinkt den neue Aufgaben hinterher, es gibt Streit, wie der Honorartopf zu verteilen ist. "Kahlschlag beim BR" titelte darum das Mitgliedermagazin des Bayerischen Journalistenverbands 2018. "Wenn ein Chef vom Dienst, der vom Hörfunk kommt, weniger verdient als einer vom Fernsehen, dann brauchen wir mit einer gemeinsamen Bayernredaktion gar nicht erst anzufangen", sagt Stephan Kirchner, der die Verhandlungen mit den Gewerkschaften begleitet. Angefangen hat man bei Bayern aktuell trotzdem schon bevor eine fairere Regelung gefunden ist. Mitte September wurde der BR wie auch andere ARD-Sender bestreikt.