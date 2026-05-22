Einst wurde hier großes Kino gemacht: Nach mehr als hundert Jahren wird die Traditionsfirma im Süden Münchens in zwei Teile gespalten. Nun sollen potente Investoren für den Immobilienbereich gesucht werden. Aber das ist nicht so einfach.

Hier haben wirklich große Karrieren begonnen, zum Beispiel die von Alfred Hitchcock. Der weltberühmte Regisseur und Produzent drehte 1925 seinen ersten vollständigen Film im Süden Münchens, in den Studios der damaligen Münchener Lichtspielkunst, kurz Emelka, in Geiselgasteig, aus der einige Jahre später die Bavaria Film hervorging. „The Pleasure Garden“ feierte Ende 1925 in München Weltpremiere, der Stummfilm hieß in Deutschland „Irrgarten der Leidenschaft“. In Geiselgasteig also begann der Aufstiegs Hitchcocks, und das Filmgelände, das damals schon bei manchen „Los Angeles im Isartal“ hieß, wurde wie er erfolgreich und international bekannt.