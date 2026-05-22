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Filmproduktion„Die Bavaria Film in ihrer bisherigen Aufstellung ist dann Geschichte“

Lesezeit: 5 Min.

„Das Boot“, einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme, wurde 1981 bei der Bavaria gedreht  (von links: Klaus Wennemann, Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer).,
„Das Boot“, einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme, wurde 1981 bei der Bavaria gedreht  (von links: Klaus Wennemann, Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer)., Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive via www.imago-images.de/imago images/Cinema Publishers C

Einst wurde hier großes Kino gemacht: Nach mehr als hundert Jahren wird die Traditionsfirma im Süden Münchens in zwei Teile gespalten. Nun sollen potente Investoren für den Immobilienbereich gesucht werden. Aber das ist nicht so einfach.

Von Caspar Busse

Hier haben wirklich große Karrieren begonnen, zum Beispiel die von Alfred Hitchcock. Der weltberühmte Regisseur und Produzent drehte 1925 seinen ersten vollständigen Film im Süden Münchens, in den Studios der damaligen Münchener Lichtspielkunst, kurz Emelka, in Geiselgasteig, aus der einige Jahre später die Bavaria Film hervorging. „The Pleasure Garden“ feierte Ende 1925 in München Weltpremiere, der Stummfilm hieß in Deutschland „Irrgarten der Leidenschaft“. In Geiselgasteig also begann der Aufstiegs Hitchcocks, und das Filmgelände, das damals schon bei manchen „Los Angeles im Isartal“ hieß, wurde wie er erfolgreich und international bekannt.

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