Was fürs Herz: Ein kleiner Film des Senders Magentasport zeigt den Weg der deutschen Basketballer zu EM-Gold – mit wenig Neuem, aber intimen Momenten, die einiges belegen.

Von Jonas Beckenkamp

Schnell musste es gehen, im Basketball würde man sagen „ein Fastbreak“ war vonnöten, ist ja alles erst wenige Tage her. Deutschlands Basketballer dürften nach den Feierlichkeiten zum Gewinn der Europameisterschaft gerade wieder nüchtern sein, da erscheint schon eine Nabelschau über ihren Triumph von Riga. Erstellt haben die Doku unter Hochdruck Produzenten des Internetsenders Magenta, der in den vergangenen Wochen sehr nah dran war, wie es unter Filmleuten gerne heißt. Nah dran bedeutet im Fall der Sonntag um 20 Uhr auf MagentaTV und Magentasport ausgestrahlten Doku „Schwarz. Rot. GOLD! Der Film zum Basketball EM-Titel!“: in der Kabine, in der Teambesprechung vor dem Finaldrama gegen die Türkei sowie beim Grölen der Robbie-Williams-Schmachterei „Angels“ danach im Bus.