Wie schön es ist, im Jahr 2025 zu leben. Denn Frauen können heute alles sein: Ärztin, Pilotin, Boxerin, Präsidentschaftskandidatin. Nicht wahr? So zumindest das Spiel- und Werbeversprechen der Barbie. Der Kinohit mit Margot Robbie in der Hauptrolle wurde, begleitet von einem irren PR-Reigen, auch als feministisches Meisterwerk gefeiert.
ZDF-DokuUndercover in der Barbie-Fabrik
Lesezeit: 2 Min.
Eine ZDF-Doku liefert Einblicke in die Produktionsbedingungen bei dem Spielzeughersteller Mattel. Die sind gar nicht rosarot.
Von Hanna Böcher
Spin-off von The Office:Hoffnungsvoll altmodisch
Die Serie „The Paper“ erzählt die Geschichte vom Kampf einer Provinzzeitung gegen das drohende Aus – eine Bürosatire mit herzerwärmenden Charakteren.
Lesen Sie mehr zum Thema