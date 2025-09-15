Eine ZDF-Doku liefert Einblicke in die Produktionsbedingungen bei dem Spielzeughersteller Mattel. Die sind gar nicht rosarot.

Von Hanna Böcher

Wie schön es ist, im Jahr 2025 zu leben. Denn Frauen können heute alles sein: Ärztin, Pilotin, Boxerin, Präsidentschaftskandidatin. Nicht wahr? So zumindest das Spiel- und Werbeversprechen der Barbie. Der Kinohit mit Margot Robbie in der Hauptrolle wurde, begleitet von einem irren PR-Reigen, auch als feministisches Meisterwerk gefeiert.