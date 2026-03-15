Ganz zum Schluss, das Siegerteam ist gekürt, das Publikum hat sich schon zum rhythmischen Klatschen zur zirkusartigen Schlussmusik erhoben, die Tänzerinnen vom Energy Dancers Showballett wippen mit ihrem riesigen Federkopfschmuck dekorativ im Bild, da sucht Barbara Schöneberger in dem ganzen Gewusel ihren Co-Moderator Stefan Raab und ruft ihm den Satz zu: „Stefan, das hat Spaß gemacht!“
RTL-ShowMit Liebe gemacht
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Barbara Schöneberger und Stefan Raab präsentieren bei RTL mit „Wer weiß wie wann was war“ eine Samstagabendshow wie aus besseren Fernsehtagen: witzig und erstaunlich aufwendig gemacht. Dass ausgerechnet Raab daran wieder Freude findet, ist fast die schönste Pointe.
Kennedy-Miniserie:Als die Reichen noch schön waren
Die Miniserie „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette“ ist hölzern und sogar abstoßender Kitsch, weckt aber erstaunliche Nostalgie. Sie erinnert an einen anderen, noch funktionierenden Kapitalismus.
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