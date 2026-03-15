Ganz zum Schluss, das Siegerteam ist gekürt, das Publikum hat sich schon zum rhythmischen Klatschen zur zirkusartigen Schlussmusik erhoben, die Tänzerinnen vom Energy Dancers Showballett wippen mit ihrem riesigen Federkopfschmuck dekorativ im Bild, da sucht Barbara Schöneberger in dem ganzen Gewusel ihren Co-Moderator Stefan Raab und ruft ihm den Satz zu: „Stefan, das hat Spaß gemacht!“