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RTL-ShowMit Liebe gemacht

Lesezeit: 4 Min.

Barbara Schöneberger und Stefan Raab sind das Moderationsduo für die neue RTL-Show „Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen“.
Barbara Schöneberger und Stefan Raab sind das Moderationsduo für die neue RTL-Show „Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen“. Willi Weber/RTL / Raab Entertain

Barbara Schöneberger und Stefan Raab präsentieren bei RTL mit „Wer weiß wie wann was war“ eine Samstagabendshow wie aus besseren Fernsehtagen: witzig und erstaunlich aufwendig gemacht. Dass ausgerechnet Raab daran wieder Freude findet, ist fast die schönste Pointe.

Von Stefan Niggemeier

Ganz zum Schluss, das Siegerteam ist gekürt, das Publikum hat sich schon zum rhythmischen Klatschen zur zirkusartigen Schlussmusik erhoben, die Tänzerinnen vom Energy Dancers Showballett wippen mit ihrem riesigen Federkopfschmuck dekorativ im Bild, da sucht Barbara Schöneberger in dem ganzen Gewusel ihren Co-Moderator Stefan Raab und ruft ihm den Satz zu: „Stefan, das hat Spaß gemacht!“

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