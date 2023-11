Von Aurelie von Blazekovic und Laura Hertreiter

Schwindelerregend, klar. Ein Abend, an dem der immerzu singende Entertainer Giovanni Zarrella und der inhaftierte Widerstandskämpfer Alexej Nawalny gefeiert werden, an dem das Publikum, erwartungsvoll in Paillettenkleidern und Fliegen, irgendwie mitgenommen werden muss von Peter Maffays Nostalgiemedley hin zu dem freundlichen Ehepaar, das den Urwald in den Karpaten schützt, ja, mein Gott, so ein Abend erfordert Loopings.