Anke Engelke und die BahnInnerer Schienenersatzverkehr

Lesezeit: 3 Min.

Anke Engelke mit dem Bahn-Vorstand Michael Peterson.
Anke Engelke mit dem Bahn-Vorstand Michael Peterson. (Foto: NÓI CREW/Deutsche Bahn AG)

Anke Engelke wirbt mit einer Serie für die Deutsche Bahn. Ein Besuch in Frankfurt bei der Werbung für die Werbung.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt am Main

Das Image der Deutschen Bahn zu retten, klingt nicht nach einem Traumjob. Aber wenn es eine gibt, der man das zutraut, ist das natürlich Anke Engelke. Welche Aufgabe meistert diese Frau denn bitteschön nicht bravourös?

