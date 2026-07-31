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ZDFWas ist unfair, wenn es um die Bahn geht?

Lesezeit: 3 Min.

Dunja Hayali ist für ihren ZDF-Film mit der Bahn durch Deutschland gefahren – und hat das Unternehmen damit  nachhaltig geärgert.
Dunja Hayali ist für ihren ZDF-Film mit der Bahn durch Deutschland gefahren – und hat das Unternehmen damit  nachhaltig geärgert. Felix Korfmann/ZDF

Die DB hat per Anwalt zwei Korrekturen in einer ZDF-Dokumentation erwirkt – beschwert sich aber weiter darüber, wie sie dargestellt wird. Das wirft grundsätzliche Fragen auf.

Von Aurelie von Blazekovic

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Bei der Recherche habe sie Dinge gelesen und gehört, „da fällt Ihnen nichts mehr zu ein“, sagt Dunja Hayali zu Beginn. 43 Minuten folgt man der Reporterin durch die Wirrungen des zerstückelten deutschen Schienennetzes und des ebenso komplizierten Verantwortungsgeflechts in Bundesverkehrsministerium und Bahn-Management. Und zugegeben, man fühlt sich nach allem, was man erfährt, wirklich beinahe so erschöpft wie nach einer ICE-Fahrt mit Gleiswechsel, Signalstörung und ausgefallener Klimaanlage.

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