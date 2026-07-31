Die DB hat per Anwalt zwei Korrekturen in einer ZDF-Dokumentation erwirkt – beschwert sich aber weiter darüber, wie sie dargestellt wird. Das wirft grundsätzliche Fragen auf.

Bei der Recherche habe sie Dinge gelesen und gehört, „da fällt Ihnen nichts mehr zu ein“, sagt Dunja Hayali zu Beginn. 43 Minuten folgt man der Reporterin durch die Wirrungen des zerstückelten deutschen Schienennetzes und des ebenso komplizierten Verantwortungsgeflechts in Bundesverkehrsministerium und Bahn-Management. Und zugegeben, man fühlt sich nach allem, was man erfährt, wirklich beinahe so erschöpft wie nach einer ICE-Fahrt mit Gleiswechsel, Signalstörung und ausgefallener Klimaanlage.