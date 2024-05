Ein hervorragender Dokumentarfilm beleuchtet, wie schwierig es ist, das Schutzbedürfnis von Menschen und das freie Leben von Raubtieren in der Natur in Einklang zu bringen.

Von Tanja Rest

Es beginnt mit dem Schlimmstmöglichen, dem Tod von Andrea Papi. Am 5. April 2023 bricht der 26-Jährige im Trentiner Bergdorf Caldes zu einer Joggingrunde auf und kommt nicht zurück. Als Suchmannschaften ihn in einer Schlucht entdecken, genügt ein Blick auf den übel zugerichteten Leichnam, und es ist Gewissheit: Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte hat ein Bär im Alpenraum einen Menschen getötet.